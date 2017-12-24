أميرة بريطانية تعتذر بسبب "بروش" عنصري

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إنتقد مستخدمو شبكات التواصل الإجتماعية ظهور الأميرة "ميشيل أوف كينت" وهي ترتدي بروش حمل دلالة "عنصرية" خلال عشاء ملكي وبحضور الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل ذات الأصول الإفريقية، إذ إعتبر البعض أنّ البروش مستفزّ وعنصري ويمسّ خطيبة الأمير هاري.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية فإنّ البروش على هيئة رجل أسود، أُستخدم سابقاً كرمز ودلالة على العبيد ذوي البشرة السوداء.

وقال ممثل الأميرة ميشيل إنّ البروش هدية تمّ إرتداؤها عدة مرات سابقاً.الأميرة ميشيل تشعر بالأسف الشديد إن تسبّب البروش بالإزعاج.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُتّهم فيها الأميرة ميشيل بالعنصرية ففي عام 2004 أفادت التقارير بأنّها إنتقدت عمالاً ذوي بشرة سوداء في مطعم بنيويورك وطلبت منهم "بالعودة إلى المستعمرات".

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