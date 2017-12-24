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الرئيس التركي يصل السودان في أولى محطات جولته الإفريقية

الرئيس التركي يصل السودان في أولى محطات جولته الإفريقية
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في مستهل جولة إفريقية تشمل السودان وتشاد وتونس.

العالم - تركيا 

وكان في استقبال أردوغان، لحظة وصوله إلى مطار الخرطوم الدولي، الرئيس السوداني عمر البشير، وعقيلته وداد بابكر عمر موداوي، إلى جانب السفير التركي لدى السودان عرفان نذير أوغلو، والسفير السوداني لدى أنقرة يوسف الكردفاني.

ويرافق أردوغان في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ورئيس الأركان خلوصي أكار، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والزراعة والثروة الحيوانية أحمد أشرف فاقي بابا، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، والمالية ناجي أغبال، والتربية عصمت يلماز، والدفاع نور الدين جانيكلي، والمواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان، فضلًا عن عدد كبير من رجال الأعمال.

وتعتبر السودان المحطة الأولى من جولة أردوغان الإفريقية، التي تستمر من 24 وحتى 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتشمل تشاد وتونس أيضًا، فضلًا عن أنها أول زيارة لرئيس تركي منذ استقلال السودان 1956.

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