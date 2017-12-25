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الجيش ينتزع منطقة استراتيجية من النصرة بغوطة دمشق الغربية

الجيش ينتزع منطقة استراتيجية من النصرة بغوطة دمشق الغربية
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعترفت تنسيقيات المسلحين بتقدم الجيش السوري في ريف دمشق الجنوبي الغربي وتضييق الخناق على جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها في المنطقة، بعد سيطرة الجيش على عدة تلال ونقاط بعد منطقة "الهنكارات" الاستراتيجية، باتجاه مزرعة بيت جن.

العالم - مراسلونا

ونقلت تنسيقيات المسلحين عن أحد المسؤولين في "جبهة النصرة" المدعو "أبو حذيفة الشامي"، اتهامه، الفصائل المسلحة في الجنوب السوري بـ"التخاذل" عن المنطقة وعدم القيام بأي تحرك لفك الحصار عن المسلحين المحاصرين في مزرعة بيت جن ومغر المير في الغوطة الغربية.

وأشار "أبو حذيفة الشامي"، إلى أن المنطقة مهمة جداً وخسارتها تعني خسارة آخر المعاقل في الغوطة الغربية لدمشق.

وكانت "غرفة عمليات جبل الشيخ" التي تشكل "جبهة النصرة" الثقل فيها، دعت منذ عدة أيام، كافة الفصائل العاملة في الجنوب السوري، إلى الالتحاق بغرفة العمليات العسكرية المشتركة في المنطقة.

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