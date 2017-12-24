لاريجاني: اميركا تسعى وراء المغامرات في المنطقة

العالم - إيران

وعلى هامش المؤتمر الاول لرؤساء برلمانات الدول الست "ايران وباكستان وافغانستان والصين وروسيا وتركيا" المنعقد في اسلام اباد حول تحديات مكافحة الارهاب ودور التعاون الاقليمي، اكد لاريجاني خلال لقائه رئيس مجلس الدوما الروسي "فيتشسلاف والودين"، ضرورة التعاون بين طهران وموسكو في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.

واشار الى ان الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين في المحادثات السابقة خاصة الاستثمار الروسي في صناعة العربات الايرانية بدات ثمارها تظهر، داعيا الى تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

واكد لاريجاني ضرورة تعزيز التعاون الاقليمي بين ايران وروسيا واعتبر التعاون بين البلدين في حل الازمة السورية مثالا ناجحا لهذا التعاون واضاف، ان البعض يسعى لتغيير هذا المسار واستغلال الانتصارات الاخيرة في سوريا لمصلحته لذا ينبغي التحلي باليقظة بهذا الصدد.

واعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي حضور الاميركيين في شمال الرقة بسوريا عنصرا سلبيا لمسيرة انتصارات الحكومة السورية واضاف، انه ينبغي دراسة هذه القضية في المشاورات الثنائية.

واشاد لاريجاني بالموقف الروسي من قرار ترامب حول القدس واضاف، ان دول العالم تصدت لهذا الانتهاك لحقوق الانسان.

واعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي مزاعم الاميركيين الجديدة القائلة بان ايران زودت انصار الله بالصواريخ، لعبة جديدة من قبل الاميركيين بالمنطقة واضاف، ان روسيا صديقة لايران وتعلم جيدا باننا لم نزود اليمن بالصواريخ.

وقال لاريجاني، ان اليمنيين اقتنوا صواريخ "سكود B" و"سكود C" منذ عهد علي عبدالله صالح وان الاميركيين بعرضهم لحطام من الحديد يسعون وراء مغامرات جديدة في المنطقة.

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