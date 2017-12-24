البث المباشر
مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان و الاحتلال في قرية حرملة شرقي بيت لحم
مراسل العالم: مسلحون مجهولون يستهدفون قصر المعاشيق بمدينة عدن جنوبي اليمن بعدد من قذائف الهاون
مصادر فلسطينية: محكمة الاحتلال ترفض طلب الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم حي السعود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالمكعبات الإسمنتية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة بزعم العثور على جسم مشبوه في المكان
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر مدحت عبيد من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13عاما) من حي شعفاط وسط القدس

انفصال كتالونيا يضغط على الاقتصاد الإسباني

انفصال كتالونيا يضغط على الاقتصاد الإسباني
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

تراجعت قيمة الأسهم الإسبانية بعد إعلان نتائج انتخابات تؤيد انفصال إقليم كتالونيا عن الحكم في مدريد.

العالم - اوروبا 

وانخفض مؤشر "إيبكس 35 " القياسي 1.6%، بسبب تقلص قيمة أسهم بنكي "كايكسا" و"بانكو ساباديل" 3 %، كما تراجعت قيمة اليورو بنحو 0.2 %.

وتشكل كتالونيا التي لها لغتها وثقافتها الخاصة 6.3 %، من مساحة إسبانيا و16 % من عدد سكانها، وخمس إجمالي ناتجها المحلي. كما تجتذب كتالونيا 22.5 %، من السياحة في البلاد.
وتعتبر كتالونيا مركز الصناعات الحديثة ومراكز أبحاث مهمة، وتمثل ربع صادرات إسبانيا، وتشهد نسبة بطالة تبلغ 13.2 %، أي أقل بأربع نقاط عن بقية أنحاء البلاد.

لكنها أيضا إحدى المناطق الأكثر مديونية مع دين عام يوازي 35.2 %، من إجمالي ناتجها المحلي، وتحصل بانتظام على سيولة من صندوق خاص تابع للدولة الإسبانية، وتندد هذه المنطقة بتقاسم غير عادل للعائدات العامة في إسبانيا، وتعتبر ذلك سببا في اختناقها اقتصاديا وهو ما تنفيه مدريد.

وقال إيثل باركلي أستاذ الاقتصاد الأوروبي لـ "الاقتصادية" السعودية: "الاقتصاد الكتالوني يمثل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي الإسباني، أي ما يساوي الاقتصاد البرتغالي تقريبا، وهو ما يعزز من حجج الانفصاليين بأنه في حالة نيل الاستقلال سيكون لديهم الإمكانية الاقتصادية لإقامة دولة مستقلة متطورة، إلا أن تلك الحجة على وجاهتها تتجاهل حقيقة، وهي أن إسبانيا يستحيل أن تقبل بفقدان خمس ناتجها المحلي الإجمالي بهذه السهولة".

واستطاعت إسبانيا أن تتجاوز هذا العام، وللمرة الأولى منذ عام 2010 معدل نمو الاقتصاد الكتالوني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنحو 3.1 %، مدفوعا بنمو قطاع الخدمات وقطاعات التصدير التنافسية.

بدوره، قال سبستيان إليخندر رجل الأعمال الكتالوني المقيم في بريطانيا، للصحيفة نفسها: " 18%من سكان إسبانيا يعيشون في كتالونيا، ورغم ذلك ننتج 20 % من الاقتصاد الكلي للبلاد، أي 191 مليار جنيه استرليني سنويا، وهذا الرقم أكثر مما تنتجه العديد من بلدان منطقة اليورو، وصادرتنا تبلغ 65.2 مليار يورو، أي ربع صادرات إسبانيا، والاستثمارات الدولية في الإقليم تصل إلى 37 مليار يورو، وهو ما يزيد على 25 % من التدفقات الأجنبية في إسبانيا".

أما سيمون هيلم الباحث الاقتصادي، فرأى أنه "عند التطبيق العملي للانفصال ستبرز مجموعة من الأسئلة العملية التي تعقد المشهد، مثلا، ما العملة التي ستستخدمها كتالونيا؟، ربما يتعين عليها أن تنشئ نظاما خاصا بها، وسيكون من الصعب مواصلة استخدام اليورو، حتى بصورة غير رسمية، وإن فشل الإقليم فسيعاني اقتصاديا بشدة، وستجبر بعض المصارف هناك على المغادرة، إلى مناطق أخرى في إسبانيا كالعاصمة مدريد، كما أن الاضطراب السياسي سيستمر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن قطاعا كبيرا من الكتالونيين لا يزال يرفض الانفصال عن إسبانيا، وهو ما سيؤدي إلى تراجع السياحة التي تمثل عصبا رئيسا لاقتصاد الإقليم".

المصدر: روسيا اليوم 

روابط ذات صلة

توسك: اسبانيا تبقى المحاور الوحيد للاتحاد الاوروبي

اسبانيا تتهم روسيا بالتدخل في استفتاء كاتالونيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

صادم.. مطاعم في اليابان تقدم لحوم البشر وجبات!!

مقتل جنود سعوديين واحتراق مخزن اسلحة في جيزان

بالفيديو، ضبط سجادة أثرية نادرة بـ 3 مليون دولار مسروقة من سوريا!

انفصال كتالونيا يضغط على الاقتصاد الإسباني

تاجر مخدرات دنماركي استقل سيارة شرطة بدل التاكسي!

" أكثر المجرمين غباءً" يوقع بلص!

المستشار المقال يخرج عن صمته ويكشف أسوأ أسرار إدارة ترامب

يونامي: تدمير 175 مبنى في طوزخرماتو باحداث تشرين الاول الماضي

العميد نقدي: أميركا تشعر بالهلع من عمق تأثير الثورة الإسلامية في المنطقة

تراشق الاتهامات بين “تحرير الشام” و”جيش الإسلام” حول الخروج من الغوطة

شاهد كيف تطاير مرتزقة السعودية اثر تفجير آليتهم بنهم

مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء

الـ ب ك ك يعلن ادارة مسقلة عن كردستان في جبال قنديل

المتحدث باسم السلطة القضائية: "رئيس السلطة القضائية الإيرانية لم يلتق وزير الخارجية البريطاني"

التنسيقيات تستغيث: الجيش السوري على وشك إنهاء النصرة في الغوطة الغربية

فيديو.. محمد النني يعلّم مسعود أوزيل العربية

إرجاء زيارة وزير الخارجية الياباني للأردن إلى يوم الثلاثاء القادم

مصر تعلن حصولها على شريحة رابعة من النقد الدولي

وزير الدفاع الأمريكي يدعو للاستعداد للحرب مع كوريا الشمالية

الجيش ينتزع منطقة استراتيجية من النصرة بغوطة دمشق الغربية

الأکثر مشاهدة