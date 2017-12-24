التنسيقيات تستغيث: الجيش السوري على وشك إنهاء النصرة في الغوطة الغربية

ونقلت تنسيقيات المسلحين عن أحد المسؤولين في “جبهة النصرة” المدعو “أبو حذيفة الشامي”، اتهامه، الفصائل المسلحة في الجنوب السوري بـ“التخاذل” عن المنطقة وعدم القيام بأي تحرك لفك الحصار عن المسلحين المحاصرين في مزرعة بيت جن ومغر المير في الغوطة الغربية.

وأشار “أبو حذيفة الشامي” إلى أن المنطقة مهمة جداً وخسارتها تعني خسارة آخر المعاقل في الغوطة الغربية لدمشق.

وكانت “غرفة عمليات جبل الشيخ” التي تشكل “جبهة النصرة” الثقل فيها، دعت منذ عدة أيام، كافة الفصائل العاملة في الجنوب السوري، إلى الالتحاق بغرفة العمليات العسكرية المشتركة في المنطقة بحسب ما أفاده موقع مراسلون.

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