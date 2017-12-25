"رئيس السلطة القضائية الإيرانية لم يلتق وزير الخارجية البريطاني"

العالم - إيران

وقال حجة الإسلام غلام حسين محسني ايجئي في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول الحديث عن نقل بعض السجناء كنازنين زاغري اثنار زيارة الوفد البريطاني مؤخرا الى طهران، لا أعلم ما كانت اهدافهم ومع من تباحثوا لكن ذلك الوفد لم يبحث اي قضية مع السلطة القضائية.

واضاف: لم يتخذ جهاز القضاء اي قرار حول ذلك الشأن والقضية تقع على مسؤولية السلطة القضائية من الناحية القانونية.

وتابع: لذلك ان هذا الوفد لم يبحث مع السلطة القضائية أي قضية وهؤلاء السجناء وضعهم كسائر السجناء الاخرين. مضيفا ان: السيدة زاغري لديها قضية اخرى ولا اعلم بتفاصيلها، كما ان لديها حكم اخر تقضيه الان.

وحول طلب وزير الخارجية البريطاني لقاء رئيس السلطة القضائية، قال، لا علم لدي عن وجود او عدم وجود هكذا طلب لكن من المؤكد انه لم يحدث اي لقاء بين الجانبين.

المصدر: وكالة تسنيم

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