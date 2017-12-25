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يلدريم: الجمعية العامة أثبتت أن العالم أكبر من دولة واحدة

يلدريم: الجمعية العامة أثبتت أن العالم أكبر من دولة واحدة
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأحد، إنّ الدول التي صوّتت لصالح قرار القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الفائت، أثبتت بأنّ العالم أكبر من دولة واحدة.

العالم تركيا 

جاءت تصريحات يلدريم هذه في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الاعتيادي السادس لحزب العدالة والتنمية بولاية أدي يامان، جنوبي البلاد.

وأوضح يلدريم، أنّ الدول التي صوّتت لصالح قرار القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة (128 دولة)، وقفت بحزم ضدّ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة "لإسرائيل"، وأثبتت أنّ سياسة الأمر الواقع لم تعد مجدية بعد الأن.

وأضاف يلدريم، أنّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عزّز احتمال إحلال الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع يلدريم قائلاً: "تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار القدس، لا يعد مكسباً للقدس والفلسطينيين فحسب، بل للوجدان الإنساني أيضا".

وأشار يلدريم، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل القدس.

وأعرب عن سعادته للنتيجة الإيجابية التي تحققت عقب تلك الجهود.

وأكّد يلدريم، أنّ تركيا وقفت وستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين في فلسطين وسائر أنحاء العالم.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أثار قرار ترامب الاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة "لإسرائيل"، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضا دوليا واسعا.

ورغم القرار الأمريكي، أقرت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، بالأغلبية، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن. 

القرار يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

كما يطالب القرار الدول بعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة المحتلة.

 

المصدر : الاناضول 

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