مقتل جنود سعوديين واحتراق مخزن اسلحة في جيزان

العالم - مراسلونا

وفي تعز ومن نقطة الصفر ووجهاً لوجه كان الجيش اليمني واللجان الشعبية بالمرصاد لعديد وعتاد قوى العدوان شمال يختل بجبهة الساحل.

عدسة الإعلام الحربي رصدت مشاهد التصدي واحراق مدرعة تابعة لمرتزقة العدوان وافشال محاولة تقدمهم بالكامل.

وفي الجبهة ذاتها دمر الجيش واللجان الشعبية آليتين تابعتين لمرتزقة العدوان في كمين محكم لقي فيه العديد منهم مصرعهم.

فيما واصلت مدفعية الجيش واللجان ضرباتها المسددة على مواقع وثكنات وإمدادات قوى العدوان.

اذاً خسائر متلاحقة يتكبدها مرتزقة العدوان في جبهة الساحل وتنوع في عمليات الجيش واللجان يضع العدو في دائرة الخوف والهلع وانعدام الإستقرار والقلق لتنتهي كل محاولاته بالفشل والهزيمة.

من جانبه، افاد مصدر محلي لقناة العالم ان مسلحين مجهولين استهدفوا قصر المعاشيق بمدينة عدن بعددا من قذائف الهاون.

واصيب ثلاثة مدنيين ودمر منزل إثر غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت منطقة الحجلة في مديرية رازح بصعدة.

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