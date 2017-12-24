البث المباشر
مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان و الاحتلال في قرية حرملة شرقي بيت لحم
مراسل العالم: مسلحون مجهولون يستهدفون قصر المعاشيق بمدينة عدن جنوبي اليمن بعدد من قذائف الهاون
مصادر فلسطينية: محكمة الاحتلال ترفض طلب الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم حي السعود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالمكعبات الإسمنتية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة بزعم العثور على جسم مشبوه في المكان
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر مدحت عبيد من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13عاما) من حي شعفاط وسط القدس

مقتل جنود سعوديين واحتراق مخزن اسلحة في جيزان

مقتل جنود سعوديين واحتراق مخزن اسلحة في جيزان
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

قتل وإصيب عدد من الجنود السعوديين واحتراق مخزن أسلحة بقصف مدفعي للجيش  اليمني واللجان الشعبية على موقع بوجان في جيزان.

العالم - مراسلونا

وفي تعز ومن نقطة الصفر ووجهاً لوجه كان الجيش اليمني واللجان الشعبية بالمرصاد لعديد وعتاد قوى العدوان شمال يختل بجبهة الساحل.

عدسة الإعلام الحربي رصدت مشاهد التصدي واحراق مدرعة تابعة لمرتزقة العدوان وافشال محاولة تقدمهم بالكامل.

وفي الجبهة ذاتها دمر الجيش واللجان الشعبية آليتين تابعتين لمرتزقة العدوان في كمين محكم لقي فيه العديد منهم مصرعهم.

فيما واصلت مدفعية الجيش واللجان ضرباتها المسددة على مواقع وثكنات وإمدادات قوى العدوان.

اذاً خسائر متلاحقة يتكبدها مرتزقة العدوان في جبهة الساحل وتنوع في عمليات الجيش واللجان يضع العدو في دائرة الخوف والهلع وانعدام الإستقرار والقلق لتنتهي كل محاولاته بالفشل والهزيمة.

من جانبه، افاد مصدر محلي لقناة العالم ان مسلحين مجهولين استهدفوا قصر المعاشيق بمدينة عدن  بعددا من قذائف الهاون.

واصيب ثلاثة مدنيين ودمر منزل إثر غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت منطقة الحجلة في مديرية رازح بصعدة.

103-104

روابط ذات صلة

الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا على معسكر سعودي بجيزان

مرتزقة السعودية تفشل في التقدم نحو جبل قيس بجيزان

مقتل وجرح جنود سعوديين بتجمعاتهم في جيزان ونجران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

صادم.. مطاعم في اليابان تقدم لحوم البشر وجبات!!

مقتل جنود سعوديين واحتراق مخزن اسلحة في جيزان

بالفيديو، ضبط سجادة أثرية نادرة بـ 3 مليون دولار مسروقة من سوريا!

انفصال كتالونيا يضغط على الاقتصاد الإسباني

تاجر مخدرات دنماركي استقل سيارة شرطة بدل التاكسي!

" أكثر المجرمين غباءً" يوقع بلص!

المستشار المقال يخرج عن صمته ويكشف أسوأ أسرار إدارة ترامب

يونامي: تدمير 175 مبنى في طوزخرماتو باحداث تشرين الاول الماضي

العميد نقدي: أميركا تشعر بالهلع من عمق تأثير الثورة الإسلامية في المنطقة

تراشق الاتهامات بين “تحرير الشام” و”جيش الإسلام” حول الخروج من الغوطة

شاهد كيف تطاير مرتزقة السعودية اثر تفجير آليتهم بنهم

مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء

الـ ب ك ك يعلن ادارة مسقلة عن كردستان في جبال قنديل

المتحدث باسم السلطة القضائية: "رئيس السلطة القضائية الإيرانية لم يلتق وزير الخارجية البريطاني"

التنسيقيات تستغيث: الجيش السوري على وشك إنهاء النصرة في الغوطة الغربية

فيديو.. محمد النني يعلّم مسعود أوزيل العربية

إرجاء زيارة وزير الخارجية الياباني للأردن إلى يوم الثلاثاء القادم

مصر تعلن حصولها على شريحة رابعة من النقد الدولي

وزير الدفاع الأمريكي يدعو للاستعداد للحرب مع كوريا الشمالية

الجيش ينتزع منطقة استراتيجية من النصرة بغوطة دمشق الغربية

الأکثر مشاهدة