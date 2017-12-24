يونامي: تدمير 175 مبنى في طوزخرماتو باحداث تشرين الاول الماضي

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وقالت البعثة الأممية في تقرير، إنه "منذ إندلاع أعمال العنف في القضاء، تلقت يونامي عدداً من الادعاءات بوقوع إساءاتٍ وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بوقوع خسائرَ بشريةٍ بين المدنيين".

واضاف التقرير أن "يونامي تلقت تحليلاً لصور الأقمار الاصطناعية والتي بينت أن 29 مبنىً على الأقل قد دُمّرت في حي الجمهوري و11 مبنىً في حي جميلة، وخلال الزيارة، رصد فريقُ يونامي ما يقرب من 100 محل تجاري احرقت او تضررت على طول السوق في حي الجمهوري"، مشيرا الى "فريق بعثة يوماني رصد ايضا ما يقربُ من 30 منزلاً أُحرقت أو أصيبت بأضرار، وقد هُدمت خمسةُ منازل في حي جميلة ومنزلٌ واحدٌ في حي الجمهوري".



وتابع التقرير انه "حتى 14 من كانون الاول الجاري فان 8 الاف و694 فردا نزحوا من القضاء، عاد منهم الفان و664 فردا"، داعيا السلطات العراقية الى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين في طوز خورماتو، لا سيما في ضوء الهجمات الأخيرة بالقصف الصاروخي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت منذ منتصف تشرين الأول".



وابدت بعثة الامم المتحدة بحسب البيان "قلقها إزاء الهجمات العشوائية المتكررة الأخيرة بقذائف الهاون والتي ألحقت خسائرَ في صفوف المدنيين من المكوّن التركماني"، مطالبة بـ"وضع حدٍّ فوريٍّ للأعمال التي تهدّدُ أمن وسلامة المكوّنين الكردي والتركماني".



وفرضت القوات الإتحادية سيطرتها على قضاء طوزخرماتو منتصف تشرين الاول الماضي، كما سيطرت على جميع المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

المصدر: السومرية نيوز

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