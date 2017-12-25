ماهو عدد دبابات "تي-90أ" التي أرسلت إلى سوريا؟

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وتقوم القوات السورية والقوات الخاصة بعمليات برية في سوريا، وهم جميعا بحاجة إلى أسلحة ومركبات مدرعة للتفوق على خصومهم. ويوجد في سوريا، منذ العهد السوفييتي، أسطول جيد من دبابات "تي-64" و"تي-72"، لكنها أصبحت قديمة.

بالإضافة إلى ذلك، خلال المعارك، تم اكتشاف ضعف دبابات "تي-72" القديمة أمام أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "تاو" الحديثة. فقد أرسل الأمريكيون هذه الأنظمة لجماعات المعارضة المسلحة التي يدعمونها.

وبالأخذ بعين الاعتبار حاجة سوريا لدبابات حديثة، بدأت روسيا بتزويد سوريا بدبابات "تي-90أ". ووصلت هذه الدبابات من نوفوروسيسك عبر البوسفور إلى ميناء اللاذقية.

وحصل الجيش السوري في المجموع منذ بداية تشرين الأول / أكتوبر على ما لا يقل عن أربعين دبابة من هذا النوع. وتم تزويد وحدات النخبة بها، للقيام بالعمليات الهجومية الرئيسية. ومن الواضح أن النجاحات الأخيرة للجيش السوري مرتبطة باستخدام هذه الدبابة.