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البرلمانيون الروس يزورون إيران في العام القادم

البرلمانيون الروس يزورون إيران في العام القادم
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، أن البرلمانيين الروس سوف يزورون إيران في العام القادم.

العالم - إيران

وقال فولودين خلال لقاءه نظيره الإيراني علي لاريجاني، في إطار المؤتمر الدولي المتخصص بقضية مكافحة الإرهاب: 'في العام القادم نخطط زيارة إيران بوفد تمثيلي'.

وأشار فولودين إلي أن الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات التجارية، وأن قطاع الأعمال يبدي اهتماما للمشاركة فيها.

هذا ووصل وفد مجلس الدوما الروسي برئاسة فولودين يوم الأمس السبت إلى باكستان للمشاركة في المؤتمر الدولي المتخصص بقضية مكافحة الإرهاب.

هذا وأعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سابقا، عن أمله في أنه في المستقبل روسيا وإيران سيتمكنان من اتخاذ خطوات هامة لتعزيز العلاقات بينهما علي جميع المستويات، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون مع روسيا يصب في مصلحة الشعبين وغير موجه ضد دول ثالثة.

المصدر: وكالة إرنا

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