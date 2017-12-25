البث المباشر
مصادر فلسطينية: مواجهات بين الشبان و الاحتلال في قرية حرملة شرقي بيت لحم
مراسل العالم: مسلحون مجهولون يستهدفون قصر المعاشيق بمدينة عدن جنوبي اليمن بعدد من قذائف الهاون
مصادر فلسطينية: محكمة الاحتلال ترفض طلب الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم حي السعود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالمكعبات الإسمنتية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة بزعم العثور على جسم مشبوه في المكان
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر مدحت عبيد من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13عاما) من حي شعفاط وسط القدس

دراسة تكشف "مسببات" الاكتئاب الشديد

دراسة تكشف
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

خلص باحثون إلى أن إصابة المرء بالاكتئاب الشديد ترتبط بالبيئة، التي ينشأ فيها والجنيات الوراثية التي يحملها، وهو ما يتناقض مع دراسات سابقة حصرت الإصابة بالعامل الوراثي.

العالم . منوعات

ودرس الباحثون حالات أكثر من 2.2 مليون شخص أصيبوا بالاكتئاب في السويد، كما درسوا حالات آبائهم وأمهاتهم وتوصلوا إلى أن العوامل الوراثية والبيئة الأسرية تلعبان نفس الدور في مخاطر "انتقال" المرض من الوالدين إلى من الأبناء، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" الأحد.

وكتب الباحثون في دورية "غاما" للطب النفسي أن النتائج، التي اعتمدت على المقارنة بين أبناء بالتبني وآخرين بيولوجيين من أسر سليمة وأخرى محطمة، تتعارض مع نتائج سابقة كثيرة لدراسات ثنائية خلصت إلى أن الاستعداد الجيني يلعب الدور الأكبر في توارث الاكتئاب.

وقال كينيث كندلر، وهو أستاذ الطب النفسي وعلم الوراثة البشرية والجزيئية إن "أحجام عينات(معدي الدراسات الأخرى) كانت ضئيلة جدا ولم تكن دائما نموذجية".

وأضاف: "دراسات التبني ربما تكون أقوى طريقة متاحة لفهم آلية الانتقال من الوالدين للنسل(...) ومن أهم ما يميز هذه الدراسة هو تكرار نتائج الآباء بالتبني والبيولوجيين مع نتائج الآباء المتوفين أو أزواج الأمهات وزوجات الآباء. إن هذا يزيد ثقتنا في تلك النتائج بدرجة كبيرة".

ويرتبط هذا الاضطراب النفسي بمشكلات كبيرة في العمل أو الدراسة أو الصحة وتعاطي المخدرات وزيادة خطر الانتحار.

210-104

روابط ذات صلة

"الفطر السحري" قد يكون الأمل لعلاج الاكتئاب!

تحذير!! بعض مضادات الاكتئاب قد تهدد حياتك!

مفاجأة.. هذا الجين يسبب الاكتئاب

اكتشاف جين في الدماغ يمكن أن يمثل حلا حاسما لعلاج الاكتئاب +صورة

أقراص الماغنيسيوم تعالج الاكتئاب

لماذا يعاني مستخدمو الهواتف المحمولة ليلا من الاكتئاب؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

لاريجاني: خط انبوب السلام فرصة لتعزيز التعاون بين ايران وباكستان

تضارب مصالح الميليشيات يعرقل خروج “النصرة” من الغوطة الشرقية!

الشيخ دعموش: المقاومة مظلة الامان للبنان بوجه الصهاينة والارهاب

بغداد تدعو الشركات العالمية لبناء أنبوب جديد لتصدير نفط كركوك 

دراسة تكشف "مسببات" الاكتئاب الشديد

مجهولون يقصفون القصر الرئاسي في عدن

الاحتلال يغلق المدخل الرئيس للبن الشرقية جنوب نابلس ببوابة حديدية

البرلمانيون الروس يزورون إيران في العام القادم

شرويدر: أثق ببوتين وبعده لن تكون الأمور أفضل

شاهد..غوريلا صغيرة تدخل بنوبة ضحك!

رفض مصري لمشروع قانون "محنة الأقباط" بالكونغرس الأمريكي

واشنطن تزود كييف بسلاح فتاك ضد أنصار روسيا

كوريا الشمالية: سنقضي على التهديد الأميركي

إحباط تهريب عشرات القطع الأثرية من مصر إلى فرنسا

ماهو عدد دبابات "تي-90أ" التي أرسلت إلى سوريا؟

ما حقيقة المقاتل الاميركي في داعش، المحتجز في العراق؟!

دولتان عربيتان تحظران هذا المنتج من السعودية

يلدريم: الجمعية العامة أثبتت أن العالم أكبر من دولة واحدة

صادم.. مطاعم في اليابان تقدم لحوم البشر وجبات!!

مقتل جنود سعوديين واحتراق مخزن اسلحة في جيزان

الأکثر مشاهدة