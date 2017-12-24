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مصادر فلسطينية: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالمكعبات الإسمنتية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة بزعم العثور على جسم مشبوه في المكان
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر مدحت عبيد من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13عاما) من حي شعفاط وسط القدس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل محمد وليد أبو خضير (13 عاما) من حي شعفاط وسط القدس
مراسل العالم: القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم على تجمع لمرتزقة العدوان في فرضة نهم
استشهاد يمني بغارة لطيران العدوان السعودي على منطقة آل الشيخ في صعدة
اصابة شاب برصاصة في الوجه خلال مواجهات على مدخل كلية العروب بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالمكعبات الإسمنتية
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.