ماهي أنسب فترة لبدء إنقاص الوزن بعد الولادة!

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وفى هذا السياق قال الدكتور عماد نادر استشارى العلاج الطبيعى والسمنة والنحافة جامعة القاهرة عضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة، إن بعد عملية الولادة تستطيع المرأة ان تتبع نظام غذائى للتخسيس مناسب لفترة الرضاعة دون وجود أى أضرار على صحة الطفل.

وأضاف: بعد الولادة تصاب النساء بحالة شديدة من الاكتئاب نتيجة الوزن الزائد وتراكم الدهون وخصوصًا فى البطن، وعلى عكس الشائع فإن فترة الرضاعة هى أنسب فترة لإنقاص الوزن لأن الحرق يكون مناسبًا ومرتفعًا وبالتالى يساعد على التخسيس، مع الاهتمام بالطعام الصحى لتغذية الطفل، وذلك بعد الولادة بأسبوعين حتى تستعيد صحتها وتعوض ما فقده الجسم من عناصر غذائية وفيتامينات.

المصدر: اليوم السابع

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