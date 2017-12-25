شكري ينفي وجود وساطة روسية بين مصر وتركيا

العالم – مصر

كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن وجود رغبة لدي مسؤولين في تركيا للتقارب مع مصر، مشيرا إلى أن ذلك مشروط بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الإساءة لمصر، إلا أنه نفي وجود وساطة روسية بين مصر وتركيا.

وأعلن شكري، في حوار مع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية نشرته أمس السبت (23 كانون الأول/ديسمبر 2017)، عن زيارة يقوم بها هذا الأسبوع إلى إثيوبيا لكسر الجمود الذي شاب المفاوضات الفنية لسد النهضة.

وقال شكري إنه سيطرح على المسؤولين في إثيوبيا خلال الزيارة مجموعة أفكار جديدة قد تدفع لتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان.

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