الوفاء للمقاومة: قرار ترامب بدأ ينسحب من التداول حتى داخل الإدارة الأميركية

العالم- لبنان

وأثناء احتفال تكريمي، أوضح رعد أن "قرار ترامب "جعل 128 دولة تصوت ضد قراره في هيئة ​الأمم المتحدة​، هذه الفضيحة جعلت ​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تستطيع ان تمرر مشروعا، ولا تقدر بعد اليوم أن تتبجح بأنها سيدة العالم وأن إرادتها لا تقاوم، الآن كل غالبية الدول أصبحت تتجرأ على الإدارة الأميركية وأن ترفض سياساتها".

ولفت الى أن "هذا ليس أمرا بسيطا أن يقوم اليوم فخامة ​رئيس الجمهورية​ ويقول أن أي دولة تقبل بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي على المجتمع الدولي أن يعاقبها. الأمور انقلبت رأسا على عقب، وأمام إصرار الشهداء وتضحياتهم كان هذا الإنقلاب إنقلابا استراتيجيا، لأنه يطال المفاهيم ويطال الإرادة والهمة قبل أن يطال المشاريع والأدوات والأهداف".

المصدر: النشرة

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