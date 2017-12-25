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مهنئا نظراءه بذكرى ميلاد المسيح (ع)

لاريجاني: الحوار والتواصل بين اتباع الأديان السماوية طريق للسلام والعدالة والتطور

لاريجاني: الحوار والتواصل بين اتباع الأديان السماوية طريق للسلام والعدالة والتطور
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، ببرقيات الى نظرائه في الدول المسيحية هنأهم فيها بالذكرى السنوية لولادة السيد المسيح عليه السلام.

العالم - إيران

وجاء في برقيات علي لاريجاني الى نظرائه في الدول المسيحية، يسرني كثيرا ان اتقدم اليكم والى نواب البرلمان المحترمين وأتباع نهج التوحيد، بأفضل التهاني والتبريك بمناسبة الذكرى المباركة والعظيمة لولادة النبي العظيم عيسى المسيح عليه السلام.

وأبدى لاريجاني إيمانه الراسخ بأن الحوار والتواصل بين اتباع الأديان السماوية في إطار تحقيق المبادئ الإنسانية السامية؛ أي السلام والعدالة والتطور، والتي بشر بها انبياء الله العظام من أمثال عيسى عليه السلام، تشكل الضرورة الراهنة لعالم اليوم، فالمجتمع الإنساني بحاجة ماسة الآن اكثر من أي وقت مضى الى الحوار والتعامل البناء.

وأضاف: في هذا الإطار فإن التعامل وتبادل وجهات النظر بين ممثلي الشعوب في البرلمانات، يحظى بدور ومكانة هامة للغاية، معلنا استعداد مجلس الشورى الإسلامي لأي تعامل وتعاون مشترك بهدف تعزيز السلام والقيم السماوية – الإنسانية السامية.

وتمنى لاريجاني في برقياته لنظرائه العزة والشموخ، ولحكوماتهم وبرلماناتهم المزيد من النجاح ولشعوبهم السعادة والرفاهية.

المصدر: وكالة فارس

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