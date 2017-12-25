"كريسماس الذئاب المنفردة"..خريطة الدول المستهدفة بهجمات دموية

العالم - اوروبا

ودعا "داعش" الإرهابي في 20 من شهر ديسمبر الجاري عناصره في جميع الدول الأوروبية، إلى مهاجمة المواطنين أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد، ليس فقط في الكنائس ومحطات القطارات، ولكن داخل منازلهم.



وأصدر ارهابيو "داعش"خطة مكونة من 17 عنصرا لمساعدة أعضائه، والتي يُطلق عليهم الذئاب المنفردة، في تنفيذ هجمات على المواطنين الأوروبيين أثناء الاحتفال بأعياد الكريسماس، وقام "داعش" الإرهابي من خلال موقعه على الإنترنت بتحديد الخطوات التي سيتم من خلالها مهاجمة الكنائس والأسواق ومحطات القطارات.



كما قام ارهابيو "داعش" ببث فيديو، يوضح لعناصره من الذئاب المنفردة كيفية صناعة القنابل، واستخدامها بشكل مفصل، لاستخدامها في الهجمات خلال أعياد الميلاد، مفتخراً بأن تلك النوعية من المتفجرات لا تستطيع الكلاب البوليسية التعرف عليها.



الدول المستهدفة

وركز ارهابيو "داعش"على عدد من الدول الأوروبية والتي توعد فيها بتنفيذ عمليات إرهابية وقتل المواطنين إضافة إلى أمريكا وتحديدا مدينة نيويورك، وفى نهاية شهر نوفمبر الماضي نشر التنظيم صورة تهدد بتنفيذ هجمات إرهابية بميدان سكوير تايم.



كما هدد ارهابيو "داعش" بمهاجمة معبد المورمون في سان دييغو، بكاليفورنيا، وفي 24 ديسمبر نشرت صورا تهدد بارتكاب أعمالا إرهابية وتضمن جزءًا من الكاتدرائية القومية وكذلك البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، واستهدف حشدا للمواطنين أمام أحد المسارح.



بريطانيا

في نهاية نوفمبر الماضي أيضا نشر "داعش" صورا تهدد بوقوع أعمال إرهابية بالمملكة المتحدة، وعثرت الشرطة البريطانية على عدد من التفجيرات بأسواق أعياد الميلاد، كما توعد بتنفيذ هجمات قد تطال الملكة إليزابيث وأفراد العائلة المالكة تزامنا مع زواج الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل.



إيطاليا

كما نشر "داعش" الإرهابي عددا من البوسترات التي تهدد بمهاجمة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بالإضافة إلى التهديد بتنفيذ تفجيرات بالمدرج الروماني (الكولوسيوم).



فرنسا

في 14 و15 ديسمبر الماضي نشرت "داعش"الارهابية على وسائل إعلامية تابعة لها 7 صور تهدد تضير إلى إجراء عمليات إرهابية في أماكن مختلفة من فرنسا وظهر تمثال الحرية بإحدى تلك الصور، هددت بإجراء تفجيرات بالقرب من برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

المصدر : فيتو