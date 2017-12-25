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وقفه نسائية بمناسبة مرور 1000 يوم من العدوان+صور

وقفه نسائية بمناسبة مرور 1000 يوم من العدوان+صور
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

نظمت  الهيئة النسائية لحركة أنصار الله بمديرية اللحيه محافظة الحديدة اليمنية اليوم، بمدرسة نسيبة بنت كعب بالجبيرية وقفه نسائية بمناسبة 1000 يوم من العدوان السعودي الإماراتي الصهيوأمريكي على الشعب اليمني المسلم.

العالم - مراسلونا

ونددت المشاركات بالحصار الجوي والبحري والبري على وبالمجازر البشعة والإبادة الجماعية للأطفال والنساء والشيوخ واستهداف المصانع والمدارس والجسور والمستشفيات والطرقات والموانئ والمطارات.

واكدن المشاركات علی دعمهم للقوة الرادعة على مواجهة قوی العدوان والشر الذي يستهدف أبناء الشعب علی مدی الف يوم من الهمجية والسقوط مجددات على رفد الجبهات بقوافل العطاء والجود والكرم حتی تحرير كل شبر من دنس الغزاه المحتلين

واكدت الهيئة النسائية في ختام وقفتها أن بعد 1000 يوم من مجازر العدوان الهمجي الوحشية التي لن تنساها  الأجيال ولن تمحى من ذاكرة التأريخ، ضرورة النفير العام  ورفد جبهات القتال بالمال والرجال وضرورة التحرك الفعلي والجاد لمؤازرة رجال الرجال في جبهة الساحل الغربي التي يراهن العدوان السعودي الأمريكي على اختراقها بكل الوسائل والمغريات.
 
واعلنت جميع المشاركات بالوقفة دعم الجبهات بكل ما بوسعهن حتى يتم تحرير اليمن من الوصاية والتبعية والإرتهان الخارجي والتخلص من العملاء والخونة ولصوص الثروة  والمتاجرين بالوطن لعشرات السنين وتطهيراليمن من كل الغزاه والمحتلين.

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