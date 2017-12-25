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السيسي يكشف موقفه من الترشح للانتخابات المقبلة

السيسي يكشف موقفه من الترشح للانتخابات المقبلة
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشفت الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، 24 ديسمبر/كانون الأول، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من مسألة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

العالممصر

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في تصريح لموقع "بوابة الأهرام"، اليوم الأحد،  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيحدد موقفه بشأن مسألة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الوقت المناسب، وأكد أن "الرئيس السيسي حريص على عرض الجهود، التي قام بها خلال فترة رئاسته أمام الشعب المصري، وبعدها سيقرر موقفه من الترشح في انتخابات الرئاسة 2018".

وشدد السفير بسام راضي، علي الاتجاه الدائم الذي تؤكده مصر دائمًا من خلال اللقاءات والمباحثات الثنائية التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي إجراء انتخابات رئاسية ليبية عام ٢٠١٨، والاكتفاء بهذا الحد من الفترات الانتقالية، التى تنتقل بها بعض الدول من فترة انتقالية لأخري.

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الرئاسة المصرية، أن القاهرة لها محددات ثابتة تماماً في سياساتها الخارجية في التعامل مع أي قضية من هذا النوع، فمصر علي طول الخط مع وحدة الأراضي وفق الحدود التاريخية المعروفة لأي دولة، سواء ليبيا أو سوريا أو العراق أو اليمن، ومصر ضد تقسيم الأراضي أو انفصال الإقليم.

وقال "إن مصر دائماً مع دعم الحكومة المركزية، والجيش الوطني الذي يتبع أي حكومة، وضد تماماً الميلشيات المسلحة، ولن تعترف بها مصر نهائياً ولا تساعدها"، مؤكداً "أن مصر دائمًا مع المواطنة، مع الليبي والسوري وكافة المواطنين وضد العرقية والطائفية والتقسيم المذهبي".

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