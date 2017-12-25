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مفاجأة ينتظرها الملايين.. ماذا ابتكرت الصين في عالم الهواتف؟

مفاجأة ينتظرها الملايين.. ماذا ابتكرت الصين في عالم الهواتف؟
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

تمكن باحثون صينيون في جامعة تشجيانغ بشرقي الصين، من التوصل إلى ابتكار طالما انتظره مستخدمو الهواتف المحمولة في العالم.

العالم . علوم و تكنولوجيا

وصمم الفريق البحثي بقيادة البروفيسور قاو تشاو، من قسم علوم وهندسة البوليمير بجامعة تشجيانغ، نوعًا من البطاريات باستخدام رقائق الغرافين كأقطاب إيجابية والألومنيوم المعدني كأقطاب سلبية، ويمكن للبطارية أن تعمل بشكل فعال بعد ربع مليون دورة ليتم شحنها خلال ثوان، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الصينية "شينخوا".

وأظهرت التجارب أن البطارية الجديدة تبقي على 91 في المئة من قدرة التحميلية بعد 250 ألف عملية شحن، ما يتجاوز قدرات جميع البطاريات السابقة من جهة طول عمر البطارية، وبالنسبة لنمط الشحن السريع، فإن البطارية الجديدة يمكن أن تشحن بالكامل خلال 1.1 ثانية فقط.

وذكرت الوكالة أن المشكلة الحالية تتمثل في عدم قدرة النوع الجديد من البطاريات المذكورة على المنافسة في السوق نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بالبطاريات المتداولة في السوق، وهو ما يتعين معه انتظار إيجاد حلول علمية تساعد على إدخالها ضمن نطاق الإنتاج التجاري مستقبلا.

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