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الاحتلال لا يحول الملابس للطفلة عهد التميمي التي صفعت جنديه

الاحتلال لا يحول الملابس للطفلة عهد التميمي التي صفعت جنديه
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، قبول طلب النيابة العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقال الطفلة عهد التميمي بزعم متابعة ومواصلة التحقيق، في حين تؤكد مصادر حقوقية أنه "لم يجر التحقيق مع التميمي منذ تمديد اعتقالها الأربعاء".

وقالت مصادر إعلامية: إن الطفلة التميمي "اقتيدت إلى غرف التحقيق والعزل خلال الأيام الماضية دون أن يتم توجيه أي أسئلة لها".

وترى هيئة الدفاع عنها أن ذلك "لمحاولة كسر إرادتها والتنكيل بها بسبب الصفعة التي وجهتها لقوات الاحتلال".

يذكر أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الطفلة التميمي الأربعاء الماضي؛ لاتهامها بـ"الاعتداء على جنود الاحتلال، والتحريض ضدهم". 
 
في السياق ذاته اشتكت عهد رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال ملابس لها منذ اعتقالها الثلاثاء الماضي من منزلها في قرية النبي صالح برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة.

وقالت عهد خلال جلسة محاكمتها إنها تشعر بالبرد لأنه لم يُحول لها ملابس منذ اعتقالها.

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