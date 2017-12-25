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إحالة دعوى إسقاط جنسية «مرسي» الي المفوضين

إحالة دعوى إسقاط جنسية «مرسي» الي المفوضين
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، الدعوى رقم 66380 لسنة 71 قضائية، المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والرئيس المعزول محمد مرسي إلى هيئة مفوضي الدولة المصرية ، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية عن مرسي.

العالممصر

وقال «محمود» في مرافعته، صباح اليوم، إن الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الاتحادية»، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.

وأضاف أنه "يستحق أيضًا إسقاط الجنسية عنه؛ لانتمائه إلى جماعة الإخوان والمسؤلة عن جميع الأعمال التي ترتكب بحق الدولة المصرية وتآمرها على البلاد مع جهات خارجية بغرض زعزعة الأمن، بالمخالفة للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية".

وطالب «محمود» في مرافعته بإسقاط الجنسية المصرية من المدعو محمد محمد مرسي عيسى العياط؛ وذلك نظرًا لمخالفته نص المادة 10 والمادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973.

وبعد إنتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلى المفوضين؛ لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنسیة المصرية عن المدعو محمد مرسي.

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