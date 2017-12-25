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متمنيا ان يكون عاما يخلو من العنف لجميع شعوب العالم:

روحاني يهنئ زعماء العالم بولادة السيد المسيح (ع) وبدء العام الميلادي الجديد

روحاني يهنئ زعماء العالم بولادة السيد المسيح (ع) وبدء العام الميلادي الجديد
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني برقيات تهئنة منفصلة إلى زعماء وقادة دول العالم بمناسبة ولادة السيد المسيح (ع) وبدء العام الميلادي الجديد، معربا عن امله بان يكون عام 2018 عاما مفعما بالمعنوية والعزة والرخاء ورفع التمييز وخاليا من العنف لجميع شعوب العالم.

العالم - إيران

وهنا الرئيس روحاني في هذه البرقيات روساء وقادة دول العالم بالولادة السعيدة لرسول الرحمة والسعادة السيد المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام وبدء العالم الميلادي الجديد.

وجاء في هذه البرقيات "في ظل تعاليم الانبياء الالهيين واعتمادا على مبدا التعايش السلمي اتمنى بان نتخذ خطوة كبيرة في مسار نشر السلام والعدالة والمساواة والاخوة والاعتدال وان نسعى جاهدين من خلال جهود مشتركة والحوار والتعامل بين اصحاب الراي والعلماء واتباع الاديان السماوية لان يكون عام 2018 عاما مليئا ومفعما بالمعنوية والعزة والرخاء ورفع التمييز وخال من العنف لكافة شعوب العالم".

وسأل الرئيس روحاني الباري تعالى ان يمن على قادة دول العالم وشعوبهم وحكوماتهم بعام مليء بالبركة والسرور والرفعة والسعادة .

المصدر: وكالة إرنا

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