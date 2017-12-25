روحاني يهنئ زعماء العالم بولادة السيد المسيح (ع) وبدء العام الميلادي الجديد

العالم - إيران

وهنا الرئيس روحاني في هذه البرقيات روساء وقادة دول العالم بالولادة السعيدة لرسول الرحمة والسعادة السيد المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام وبدء العالم الميلادي الجديد.

وجاء في هذه البرقيات "في ظل تعاليم الانبياء الالهيين واعتمادا على مبدا التعايش السلمي اتمنى بان نتخذ خطوة كبيرة في مسار نشر السلام والعدالة والمساواة والاخوة والاعتدال وان نسعى جاهدين من خلال جهود مشتركة والحوار والتعامل بين اصحاب الراي والعلماء واتباع الاديان السماوية لان يكون عام 2018 عاما مليئا ومفعما بالمعنوية والعزة والرخاء ورفع التمييز وخال من العنف لكافة شعوب العالم".

وسأل الرئيس روحاني الباري تعالى ان يمن على قادة دول العالم وشعوبهم وحكوماتهم بعام مليء بالبركة والسرور والرفعة والسعادة .

المصدر: وكالة إرنا

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