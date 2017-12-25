قتل فتاة لرفضها قبول باقة ورد منه

العالم . حوادث

وحاول البائس بعد ذلك الانتحار. وذكرت الأنباء أن الحادث وقع في أحد متاجر المدينة.

وذكر مصدر في الشرطة، أن الشاب البالغ من العمر 26 عاما دخل إلى المحل التجاري وبيده باقة ورد وحاول تقديمها كهدية لفتاة دخلت أيضا إلى المحل لشراء بعض الحاجيات، ولكنها رفضت قبول الهدية، فهاجمها الشاب بسكين وقتلها بضربة واحدة.

وبعد ذلك حاول الانتحار بنفس السكين ونقل في حالة خطيرة إلى المستشفى. وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 105 من قانون العقوبات الجنائية الروسي"القتل".

وهذه ليست الحادثة الجنائية الوحيدة المرتبطة مع الورود، حيث تشهد روسيا بين الحين والآخر بعض هذه الغرائب. ففي ديسمبر الجاري قبضت الشرطة في مقاطعة سفيردلوفسك،على أحد السكان المحليين (من مواليد عام 1995) بتهمة التسلل إلى منزل إحدى الفتيات لكي يهديها زجاجة من النبيذ وباقة من الزهور.

المصدر: RT

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