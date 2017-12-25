مساعد وزير الصناعة الإيراني يدعو إلى تمويل رحلات جوية مباشرة مع القوقاز

العالم - إيران

وخلال زيارته للقوقاز الشمالية اليوم الأحد بحث مجتبى خسروتاج سبل تطوير النقل البري عبر القوقاز إلى جورجيا ومنها إلى اوروبا.

من جانبه أشار المستشار التجاري الإيراني لدى موسكو فرهاد برند إلى أن الجانب الإيراني بحث مع الجانب القوقازي إمكانيات التعاون المشترك مشيراً إلى أن منطقة القوقاز الشمالية تحظى بالأولوية بالنسبة للتجارة الإيرانية.

وأشار إلى أن هناك علاقات مصرفية إيرانية مع مختلف المصارف القوقازية من بينها أغزيم بانك وغازبروم وازبر بانك ومير بيزنس بانك وغيرها من المصارف الأخري.

كما أشار إلى لقاء خسروتاج مع نظيره الروسي لافتاً إلى أن الجانبين بحثا الإتفاقيات الثنائية التي عقدت على مستوى الصناعة والتجارة في استراخان في شهر أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالة إرنا

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