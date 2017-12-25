فيس بوك يطلق أداة جديدة لجمع التبرعات

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وذكرت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية أن مؤسس "فيس بوك" مارك زوكربيرج أعلن - خلال أعمال "منتدى فيسبوك الاجتماعى الخيرى" فى نيويورك - أن الموقع سيتيح هذه الخدمة مجانا، وأنه سيتم تحويل حصيلة التبرع إلى الجهات التى تم التبرع لها مباشرة.

وأضافت الشركة زرا جديدا إلى نافذة الموقع باسم "دونيت" أو "تبرع" ليتيح طريقة سريعة وغير معقدة لجمع التبرعات، وستتيح واجهة المستخدم التى توفرها الأداة الجديدة للمنظمات الخيرية جمع التبرعات بسهولة وبشكل متزامن عبر (فيس بوك)، كما تتيح لمؤسسات مواجهة الكوارث الوصول مباشرة إلى البيانات العامة فى الموقع.

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