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200 شخص عالقون في الجو بمنتجع فرنسي

200 شخص عالقون في الجو بمنتجع فرنسي
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت السلطات الفرنسية أن نحو 200 من المتزلجين عالقون في الجو، وذلك بعد أن تعطل مسار معلق في منتجع في جبال الألب الفرنسية.

العالم . حوادث

ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية ولم يبلغ عن إصابة أي شخص حتى الآن.

وقالت مسؤولة بمنطقة إزار شرقا للأسوشيتدبرس الأحد إن معظم المتزلجين تم إجلاؤهم بعد أن أمضوا ساعة أو ساعتين على المسار المعلق في منتجع شامروس.

وتتحرك الكراسي المعلقة على ارتفاع 25 مترا فوق سطح الأرض.

وقالت فيولين ديماريه، المسؤولة بالمنطقة، إن مروحيتين تابعتين للأمن المدني أنزلتا عناصر إنقاذ على كل عربة لفتح السقف وإخراج المتزلجين من داخلها وإنزالهم إلى مكان آمن.

وأضافت ديماريه أن عملية الإنقاذ ينبغي أن تكتمل قبل حلول الليل.

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