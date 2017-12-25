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الجبير يلتقي في الرياض نصر الحريري

الجبير يلتقي في الرياض نصر الحريري
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، مع رئيس ما يسمى الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية، نصر الحريري، الأحد، المستجدات على الساحة السورية.

العالم - السعودية

جاء ذلك خلال استقبال الجبير للحريري، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية، بالعاصمة الرياض، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكرت الوكالة السعودية، أن اللقاء تناول آخر المستجدات والتطورات على الساحة السورية، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، اختتمت في العاصمة الكازخية أستانة، الجولة الثامنة من المحادثات حول سوريا، بتشكيل لجنتي عمل حول المعتقلين وإزالة الألغام، فضلا عن تحديد موعد لمؤتمر "سوتشي" في روسيا الشهر القادم، وتحديد موعد انعقاد الجولة التاسعة من مفاوضات أستانة، في النصف الثاني من شباط/ فبراير المقبل.

يشار إلى أن جولة محادثات "جنيف 8"، لحل الأزمة السورية، عقدت بمدينة جنيف السويسرية، في الفترة ما بين 28 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دون تحقيق تقدم.

 

 

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