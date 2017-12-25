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شاهد... زميل علا الفارس في MBC  يتجاهلها ويرفض الترحيب بها على الهواء!

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أثر تصرف الاعلامي السعودي محمد المشاري، برفضه الترحيب بالإعلامية الأردنية  علا الفارس، خلال عودتها لتقديم برنامج MBC في أسبوع، عبر شاشة MBC استهجاناً من قبل بعض النشطاء.

العالم - منوعات

وفي التفاصيل، لم يرد الاعلامي السعودي على ترحيب "الفارس" به، بل التزم الصمت، ثمّ وجّه حديثه الى زميلها علي الغفيلي ورحّب به وبالمشاهدين.

يذكر أنّه لم تكد تمرّ 24 ساعة على عودة الإعلامية الأردنية علا الفارس إلى تقديم برنامجها الأسبوعي MBC في أسبوع، عبر شاشة MBC، إثر قرار سابق بإيقافها، حتّى تفاجأ المتابعون بقرار إيقافها من جديد.

من جهتها، ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، ان وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أنذرت مجموعة MBC بسبب ظهور المذيعة الأردنية على شاشتها.

واشارت الوزارة الى ان أن إيقاف المذيعة لا يزال مستمراً.

وكان مغردون سعوديون شنّوا هجوماً حاداً على الإعلامية الأدرنية علا الفارس، بسبب تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، وعلّقت فيها على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي، معتبرين أنّها أساءت لحكومتهم.

وكانت “الفارس” قد غردت قائلةً: "إن “رامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا.. فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا (هلا بالخميس)!".

ورغم حذف علا الفارس لتغريدتها، وتدوين تغريدة مشابهة تجاهلت بها ذكر زيارة ترامب للمنطقة، فقد واصل السعوديون شن حملة واسعة ضدها.

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