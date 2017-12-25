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هكذا يفتضح المتهرب من الديون في الصين.. اليكم التفاصيل

هكذا يفتضح المتهرب من الديون في الصين.. اليكم التفاصيل
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية، أن إحدى المدن الصينية عرضت صور المواطنين الذين يرفضون سداد ديونهم، من خلال لوحات الإعلان في الطرق تفضحهم.

العالم - اسيا والباسيفيك 

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد نشرت سلطات مدينة شيان الصينية صور المتهربين من سداد الديون، وأسماءهم وتفاصيلهم الشخصية، على شاشات كبيرة، معلقة في بعض أكثر الطرق ازدحاما في المدينة.

وأشارت المحكمة المتوسطة في المدينة، إلى أن هذا الإجراء وسيلة لحث هؤلاء الأشخاص الملدّين الذين أبلغوا بالفعل عن التزاماتهم المالية، على إعادة الأموال المترتبة عليهم.

ووفقا لصحيفة People's Daily Online، فقد بدأت السلطات في 21 ديسمبر بعرض صور 400 من المتهربين، في 13 دائرة من شيان، وستظهر وجوههم لمدة خمسة أيام حتى الـ26 ديسمبر.

وأكدت المحكمة أنه سينشر المزيد من صور المتهربين في شهر يناير القادم. وقال تشانغ لونان رئيس مكتب إنفاذ المحكمة أنه سيفرض إجراءات أخرى على المقترضين بما في ذلك الاعتقال والعقوبات المالية والقيود على السفر.

روسيا اليوم 

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