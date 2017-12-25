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بعد العراق والإمارات...دولة ثالثة تحظر هذا المنتج من السعودية

بعد العراق والإمارات...دولة ثالثة تحظر هذا المنتج من السعودية
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

انضمت سلطنة عمان إلى دولتي الإمارات العربية المتحدة والعراق، في حظر استيراد الدواجن الحية من السعودية، بعد رصدها حالات نفوق طيور هناك جراء إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور (H5N8) الأربعاء الماضي.

العالم - السعودية

وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية، في بيان لها شاركته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، الأحد، 24 ديسمبر/كانون الأول، إن الإجراء جاء ضمن بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى، بعد التنسيق المباشر مع المختصين بوزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، والتواصل مع المختصين حول مستجدات الوضع الوبائي للمرض.

وتابع البيان، أنه تم توجيه جميع المختصين من الأطباء البيطريين في المنافذ الحدودية للسلطنة، بتشديد الرقابة وتكثيف إجراءت الحجر الصحي.

ووفق البيان، تم إبلاغ الشركات المستوردة بوقف إصدار تراخيص استيراد الطيور الحية والبيض من السعودية.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية بالسلطنة لمراقبة الأسواق العمانية وأماكن تواجد الطيور البرية.

وكانت السلطات السعودية، أعلنت الأحد، 24 ديسمبر/كانون الأول أنه حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة، والبرية، وطيور الزينة، والصيصان، وبيض التفقيس، ومخلفاتها غير المعاملة حراريا من السعودية.

كما أن وزارة الزراعة العراقية، أعلنت في نفس اليوم، عن حظر استيرادها الدواجن ومشتقاتها من السعودية، مشيرة إلى أن المنع يأتي على أساس إصدارات منظمة الصحة الحيوانية العالمية.

 

 

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