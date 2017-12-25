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عمليات الجزيرة تعيد 484 عائلة الى عنه وراوة والقائم

عمليات الجزيرة تعيد 484 عائلة الى عنه وراوة والقائم
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة عمليات الجزيرة، الاحد، عن عودة 484 عائلة الى أقضية عنه وراوة والقائم بمحافظة الانبار.

العالم - العراق

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في بيان صحفي وفقاً للسومرية نيوز: إن "24 عائلة عادت الى قضائي عنه وراوة و460 عائلة الى قضاء القائم".

وأضاف المحمدي، أن "استقبال العوائل ما يزال مستمرا بإشراف قيادة العمليات".

وكانت قيادة عمليات الجزيرة أعلنت، الاثنين (18 كانون الاول 2017)، عن عودة 390 عائلة الى قضاء عنة و487 عائلة الى القائم غربي الانبار.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في (9 كانون الاول 2017)، تحرير أرض العراق بالكامل، فيما اعتبر المحافظة على وحدة العراق وشعبه بأنه "أهم واعظم انجاز".

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