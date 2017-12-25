الجيش يُعبّد انتصاراته على كامل محور "داريا - الجولان"

العالم - سوريا

انجاز يرقبه “الكيان الاسرائيلي” بقلق شديد وهو العرّاب لهذه الفصائل الارهابية التي تواجدت منذ صيف 2012 في قرى جبل الشيخ.

في الساعات الماضية سيطر الجيش السوري على مزرعتي هرقل والمنبجي الواقعتين على محور الهنغارات ما يعني اولا انه اقترب من حصار المسلحين في مغر المير (مركز قيادة “هيئة تحرير الشام” ، وثانيا بات يشرف ناريا لمساحات واسعة على مزرعة بيت جن ، وهذه تحديدا ستسهل العمليات العسكرية في الايام القليلة القادمة.

تقدم آخر يحدث الآن باتجاه تل مروان وهو عقده الفصل في هذه المعركة، بمجرد سيطرة الجيش السوري يمكننا القول ان المعركة حُسمت استراتيجيا.

هذا الخرق في صفوف العدو، انعكس بحالة تحبط شدشدة في صفوف مسلحي “هيئة تحرير الشام” و”تجمع الحرمون” بعد طلبهم المساندة والمؤازرة من فصائل الجنوب التي لم تلقِ لهم بالاً حتى اللحظة.

الجيش السوري يتمدد على مقربة من العدو الاسرائيلي الذي لطالما دعم وساند هؤلاء المسلحين ، والأيام القادمة حُبلى بالانجازات وفق قادة الميدان.

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