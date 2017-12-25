واشنطن تعد قائمة "شبّان سيّئين" لتشمل شخصيات روسية جديدة

العالم - الاميركيتان

وذكر دانيال فريد المنسق السابق لسياسة العقوبات الأمريكية في حديث لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، أن الأسماء التي ستدرجها إدارة البيت الأبيض في قائمة "الشباب السيئين"، لن تقع تلقائيا تحت وطأة العقوبات الأمريكية.

وأضاف: "أرى أن المضافين إلى هذه القائمة، لن يخضعوا مباشرة للعقوبات، إلا أن دخولهم فيها سيزيد من فرص وقوعهم تحت جرم العقوبات في المستقبل، لاسيما وأن الكثير من أعضاء الكونغرس يتعطشون لفرض العقوبات على هذه الشخصية الروسية أو تلك".

وذكّر المنسق الأمريكي السابق بأن وزارتي المالية والخارجية الأمريكيتين وغيرهما من الجهات الرسمية الأمريكية منخرطة في صياغة "تقرير الكرملين".

وختم بالقول: "تقرير الكرملين"، وقائمة العقوبات عموما، يمثلان ردا طبيعيا من الكونغرس على التدخل الروسي في سير الانتخابات الأمريكية سنة 2016، وعلى تدخلها كذلك في العمليات السياسية في أوروبا، ويعكس قلق المشرّعين الأمريكيين تجاه النشاط الروسي على الحلبة الدولية ونهجها حيال أوكرانيا وغيرها.

واشنطن، أدرجت عددا كبيرا من الشخصيات الرسمية الروسية في قائمة عقوباتها التي فرضتها ضد موسكو بعد التوتر في العلاقات معها على خلفية الأزمة السورية وعودة القرم إلى قوام روسيا الاتحادية والوضع في أوكرانيا.

العقوبات الغربية ضد الشخصيات الروسية، تحظر عليها دخول الأراضي الأمريكي وتحرّم على مواطني الولايات المتحدة التعامل والتواصل معها تحت طائلة العقوبات الإدارية والجنائية.

موقف الشخصيات الروسية المشمولة بـ"العقوبات" الأمريكية، لخّصه رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية الذي يكاد يتصدر قائمة هذه "العقوبات"، إذ قال فيها: "لا أعتزم زيارة الولايات المتحدة حتى ولو وهبوني أموالا تعادل جميع احتياطات روسيا من الذهب والعملة الصعبة"، التي تقدر بأكثر من 500 مليار دولار!

المصدر: "لينتا.رو"