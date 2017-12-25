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ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على صنعاء الى 7 شهداء و6جرحى

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

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