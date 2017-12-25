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ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على صنعاء الى 7 شهداء و6جرحى
شهيد و3 جرحى الحصيلة الأولية لغارات الطيران السعودي على صنعاء
رويترز: "داعش" تعلن مسؤوليتها عن هجوم كابول
ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري قرب فرع للاستخبارات الافغانية في كابول الى 6 قتلى
ا ف ب: خمسة قتلى في هجوم انتحاري بالقرب من فرع للاستخبارات الافغانية في كابول
طيران العدوان السعودي يكثف غاراته على صنعاء
طيران العدوان السعودي يشن 3 غارات على صنعاء
دوي انفجار هائل في صنعاء جراء غارة لطيران العدوان السعودي
ثلاثة قتلى وجريح واحد على الأقل في انفجار كابول
انفجار قرب مكتب جهاز المخابرات الأفغاني في كابول
ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على صنعاء الى 7 شهداء و6جرحى
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.