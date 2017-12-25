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الشيشان يكشف عن قائمة جديدة لذوي الدواعش بالعراق.. ما عددهم؟

الشيشان يكشف عن قائمة جديدة لذوي الدواعش بالعراق.. ما عددهم؟
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

عممت عضو مجلس حقوق الإنسان في جمهورية الشيشان الروسية هدى ساراتوفا قائمة جديدة بأسماء 13 امرأة و28 طفلا و3 رجال ساقهم أقرباؤهم الدواعش إلى العراق وذكرت أنهم موقوفون جميعا في بغداد.

العالم - العراق

وأشارت وكالة "نوفوستي" التي نشرت القائمة إلى أن مجلس حقوق الإنسان في الشيشان، كشف كذلك عن أسماء ثلاثة رجال يقبعون في العراق هم إبراهيم إسماعيلوف، ومحمد إسماعيلوف، وعيسى عرسان أوقايف، وأكد أنه لم يتسنّ حتى الآن التحقق من هويتهم وأصولهم.

يذكر أن القائمة الجديدة، قد أعدّها فريق عمل منبثق عن مجلس حقوق الإنسان في الشيشان برئاسة زياد سبسبي عضو مجلس الاتحاد الروسي، ولم تكن الأولى من نوعها، إذ سبق لفريق العمل المشار إليه ونشر مؤخرا قائمة بأسماء 25 امرأة و79 طفلا.

تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الصحفية العراقية تؤكد أن الأمن العراقي ومنذ تحرير الموصل وتلعفر، قد ألقى القبض على ما لا يقل عن 1.5 ألف داعشية بأطفالهن من قوميات وجنسيات أجنبية.

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