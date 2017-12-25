الصليب الأحمر تقدم مساعدات إنسانية لنازحي تاورغاء بطرابلس

العالم - ليبيا

وقال الهلال الأحمر الليبي بطرابلس، الذي أشرف على توزيع المساعدات، إنها اشتملت على مواد غذائية، وسلع تموينية، ومواد تنظيف، ومستلزمات منزلية، وحفاظات للأطفال.

وأوضح الهلال الأحمر أن حملة تزيع المساعدات على مخيمات النازحين في طرابلس انطلقت الجمعة الماضي ، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر وزّع مساعدات إنسانية على حوالي 500 عائلة نازحة من مدن مختلفة بليبيا في منطقة السراج

يشار إلى أن الهلال الأحمر بطرابلس قد وفّر، الجمعة الماضي، مساعدات إنسانية للعائلات المتضررة جراء سيول الأمطار بمخيم نازحي تاورغاء في طريق المطار.