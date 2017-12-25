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وزير الخارجية المصري ينفي وجود وساطة روسية بين بلاده و تركيا

وزير الخارجية المصري ينفي وجود وساطة روسية بين بلاده و تركيا
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن وجود رغبة لدي مسؤولين في تركيا للتقارب مع مصر، مشيرا إلي أن ذلك مشروط بعدم التدخل في الشئون الداخلية، وعدم الاساءة لمصر، إلا أنه نفي وجود وساطة روسية بين مصر وتركيا.

العالم - مصر 

وأعلن شكري، عن زيارة يقوم بها هذا الأسبوع إلي اثيوبيا لكسر الجمود الذي شاب المفاوضات الفنية لسد النهضة.

وقال شكري إنه سيطرح علي المسؤولين في اثيوبيا خلال الزيارة مجموعة أفكار جديدة قد تدفع لتنفيذ الاتفاق الاطاري الموقع بين مصر واثيوبيا والسودان.

وذكر وزير الخارجية ” علاقتنا مع إيطاليا تيسير في طريق متنام ونحرس على كشف الحقائق في قضية “ريجيني”.

كانت علاقات مصر مع ايطاليا قد توترت بسبب مقتل جوليو ريجيني (28 عاما)،وهو طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية في مصر خلال اعداده أطروحة حول الحركات العمالية، كانون ثان/يناير عام 2016 ، مع وجود آثار تعذيب على جثته.

وأضاف شكري أن هناك زيارة مرتقبة سيقوم بها العاهل المغربي محمد السادس للقاهرة، كما يجري حاليا تحديد موعد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي سلطنة عمان بعد تأجيلها بسبب الحادث الإرهابي بمسجد الروضة بالعريش.

وأكد شكري علي عدم وجود توتر في العلاقات مع أمريكا بسبب القدس منوها إلي أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية ولم يتغير قبل وبعد القرار.

وطالب وزير الخارجية المصري الشعب السوري بكل طوائفه بصياغة مستقبل بلاده.

وبالنسبة للأزمة الليبية، شدد شكري علي ضرورة محافظة الليبيين علي بلدهم من خطر التقسيم، مؤكدا أن هناك حرصا متواصلا لانهاء الأزمة.

ومن جهة اخرى قال وزير خارجية مصر، إن صياغة مشروع بلاده الأخير بمجلس الأمن بشأن القدس دون ذكر واشنطن تعود إلى أن “القرار ليس تصادميا وليس الهدف منه استعداء أي طرف”، مؤكدا أن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة “على قدر من التشعب والعمق”.

المصدر : وكالات

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