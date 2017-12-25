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هدية غريبة من "الشعب الأمريكي" لوزير الخزانة احتفالا بأعياد الميلاد

هدية غريبة من
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

سادت حالة من القلق بعد اكتشاف، علبة مجهولة بالقرب من منزل ستيف منوشين، وزير الخزانة الأمريكي بالقرب من منزله في لوس أنجلس.

العالم - الاميركيتان

وبحسب قناة "كيه أيه بي سي" المحلية فالعلبة تُركت "يوم الأحد الساعة 0330 بتوقيت جرينتش"، وتم تغليفها كهدية ووضع عليها ملصق من "الشعب الأمريكي".

وبحسب تقارير الصحف الأمريكية أنه بعد تعامل الشرطة مع العلبة أكتشفوا إنه لم يكن هناك مايثير الخوف من العلبة وأنها كانت مملوءة بروث حصان.

وكشفت القناة إن الوزير كان متواجدا في منزله وقت اكتشاف العلبة وتم إبلاغه بالموقف، وأكد على إنه لم يكن في خطر. 

وأكدت القناة على أن الشرطة لم تصدر أي أوامر بإخلاء المنطقة، كما تم التأكد من خلو المكان من أي مصدر تهديد بعد ذلك بنحو ساعتين.

وقالت شرطة لوس أنجليس إنها فتحت تحقيقا موسعا في الحادث، وأن الخدمة السرية تتولى التحقيق لتحديد من أرسل هذه العلبة.

السومرية

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