لماذا أنف الرجل أكبر من أنف المرأة؟

العالم - علوم وتكنولوجيا

وذكر الباحثون أن "كتلة العضلات عند الرجال أكبر عادة منها عند النساء، ما يتطلب كمية أكبر من الأوكسجين بغية نمو نسيج العضلة وحمايتها".

وأوضح الباحثون أن"الأنف الكبير يعني تنفس كمية أكبر من الأوكسجين، والتي تنتقل في الدم إلى العضلات".

وقال الباحثون: "أظهرنا أنه فيما يكبر الجسم خلال مرحلة النمو عند الرجال والنساء، تسجل عند الرجل زيادة غير متناسقة مع المرأة في حجم الأنف".

وأوضحوا أن "الإختلاف في حجم الأنف يبدأ عند الذكور والإناث في سن الـ11، وغالباً عند سن البلوغ".

واعتبر الباحثون أن "هذا ما يفسر أيضاً سبب كون حجم أنف الإنسان الحالي أصغر من أنف الأسلاف الذين كانت الكتلة العضلية لديهم أكبر، ما يعني أنهم كانوا بحاجة لأنوف أضخم".

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