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جمعية الوفاق تستنكر محاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية معتبرة وجود هذه المحاكم دليل على فشل السلطة في ادارة البحرين
مصادر يمنية: مستشفى ذمار يستقبل أكثر من 20 يمنيا بين شهيد وجريح نتيجة قصف طائرات العدوان لمصلحة الجمارك
المحكمة العسكرية البحرينية تقضي بإعدام 6 مدنيين
مصادر يمنية: استشهاد واصابة اكثر من 10 مدنيين بغارات لطيران العدوان السعودي على مبنى مصلحة الجمارك في ذمار
استشهاد 8 يمنيين بينهم امرأتان واصابة امرأتين بغارة لطيران العدوان السعودي على منطقة زبيد في الحديدة
ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على صنعاء الى 7 شهداء و6جرحى
شهيد و3 جرحى الحصيلة الأولية لغارات الطيران السعودي على صنعاء
رويترز: "داعش" تعلن مسؤوليتها عن هجوم كابول
ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري قرب فرع للاستخبارات الافغانية في كابول الى 6 قتلى
ا ف ب: خمسة قتلى في هجوم انتحاري بالقرب من فرع للاستخبارات الافغانية في كابول
جمعية الوفاق تستنكر محاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية معتبرة وجود هذه المحاكم دليل على فشل السلطة في ادارة البحرين
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش
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