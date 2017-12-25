موسكو قلقة من تدريب واشنطن ارهابيين بمعسكرات في سوريا

العالم - سوريا

جاء ذلك صمن حديث خصّ به لافروف شبكة روسيا اليوم، أجمل خلاله أحداث العام السياسية وركز فيه على جملة من القضايا بما فيها السورية والمضايقات التي يتعرض لها الإعلام الروسي في الخارج.

وأضاف: "ينتابني شعور مزدوج لدى الحوار مع المسؤولين الأميركيين حول التسوية في سوريا، إذ يظهرون لنا على بعض الأصعدة استعدادهم للتصرف ببراغماتية".

"يؤكدون على ضرورة بقاء سوريا بلدا موحدا متعدد الطوائف والإثنيات، فيما صار الغموض في الآونة الأخيرة يلف بالتعهدات التي قطعها لي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، بأن هدف واشنطن الوحيد في سوريا القضاء على "داعش".

"الآن أخذوا يؤكدون لنا أن النصر التام على "داعش" في سوريا لن يتحقق إلا بعد انطلاق التحولات السياسية التي لا بد من رحيل الرئيس السوري بشار الأسد في نهايتها. هم يفسرون الاتفاقات التي توصلنا إليها معهم بصورة تفتقر للنزاهة".

2-10