البث المباشر
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي أسفل فرضة نهم
علماء البحرين: محاكمة مدنيين بالقضاء العسكري جائرة وندين عسكرة الازمة ونطالب بوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق 6 مدنيين
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق ضد 6 مدنيين
الداخلية السعودية: اننا أمام مجموعة مسلحة كبيرة خططت ونفذت العديد من العمليات العسكرية
الداخلية السعودية تتهم "تيار" الشهيد الشيخ نمر باقر النمر بأنها نفذت عملية اغتيال القاضي الجيراني
مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على حي عصر في صنعاء الى 11شهيدا
جمعية الوفاق تستنكر محاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية معتبرة وجود هذه المحاكم دليل على فشل السلطة في ادارة البحرين
مصادر يمنية: مستشفى ذمار يستقبل أكثر من 20 يمنيا بين شهيد وجريح نتيجة قصف طائرات العدوان لمصلحة الجمارك

بالصور: الكشف عن تفاصيل خطة "إسرائيلية" لتغيير معالم باب العامود

بالصور: الكشف عن تفاصيل خطة
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشف المهندس المنفذ لخطة وزارة الأمن الداخلي وشرطة الاحتلال لتغيير معالم باب العامود بالقدس المحتلة تفاصيل المخطط التهويدي، مشيرا إلى أنه سيبنى ثلاثة أبراج عسكرية متوسطة الارتفاع وليس برجين.

العالم - فلسطين

ووبحسب مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، الذي تواجد برفقة عدد من الصحفيين خلال جولة نظمها مهندس المشروع لمجموعة من المسؤولين "الإسرائيليين"، أمس الأحد، فإن "الشرطة هي المسؤولة عن هذا المشروع الذي من المقرر إنجازه خلال شهرين، وإن العمل يجري بوتيرة سريعة نظراً للأوضاع الأمنية وحالة الاستنفار في هذا الباب الذي تحول إلى موقع وساحة مواجهة بين أفراد الشرطة وحرس الحدود، والمحتجين الفلسطينيين على قرار ترامب".

وأضاف المهندس في تفاصيل المخطط للعمال وهو يوزعهم، أن الأبراج الثلاثة سيكون اثنان منها أعلى المدرج في باب العامود بالجزء المتصل مع شارع السلطان سليمان.

وتابع "انتهينا من وضع الأساسات وتشييد بعضها، أما البرج الأكبر فسيكون في المرحلة المقبلة، مكان السقالة الحديدية المنصوبة مؤقتاً قرب باب العمود نفسه كمنصة مرتفعة خارج الجسر الممتد بين الباب والمدرج، والتي يستخدمها الجنود يومياً لحين الانتهاء من العمل في البرج الدائم".

يذكر أن تلك المنصة والسقالة الحديدية يستخدمها الجنود اليوم كمصيدة وموقع لتفتيش الشبان الفلسطينيين يومياً بصورة استفزازية.

وأوضح أن الخطة "الإسرائيلية" الأمنية لباب العمود شاملة متكاملة، أي سيتم تغيير البنية التحتية للباب من حيث الإضاءة وحركة المرور، ونصب ٤٠ كاميرا للمراقبة تمكن عناصر الشرطة من متابعة ما يحدث من كل الجهات في الباب من جميع الروافد والجهات، إذ يعدّ باب العمود المدخل الرئيس للمدينة المقدسة وخاصة للمسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة وللأسواق العتيقة.

وذكر أن الخطة تشمل تكثيف عدد نقاط التفتيش في الباب بشكل أساسي، ونصب نقاط تفتيش في المداخل تمكن أفراد الشرطة من السيطرة عند الحاجة على عدد المواطنين الذين يتدفقون إلى البلدة القديمة أو يخرجون منها، وكي يتمكن الجنود وأفراد الشرطة من التدقيق في هويات الوافدين إلى البلدة القديمة، أو إغلاق الباب والبوابات الخارجية عند الحاجة كما قال.

ورفض المهندس الرد على سؤال إن كانت الخطة تتضمن وضع بوابات حديدية مشابهة لتلك المنصوبة على الحواجز، كما قال أحد العمال عن دعامات دائرية وضعت لهذا الغرض، وقال: "هذه تفاصيل في مرحلة التشطيب وإنهاء العمل وقضايا فنية ضمن منظومة العمل من الشرطة مع شبكة الكاميرات في المكان".

وكشف النقاب عن نية الشرطة تعزيز وجودها في باب العمود وبناء مقر للشرطة فيه، بالإضافة إلى إقامة ١٦ مركزاً شرطياً جديداً في مختلف أنحاء القدس المحتلة، خاصة في الأحياء الفلسطينية، ضمن خطتها لإحكام السيطرة على المدينة، وفقاً لتوصيات الأجهزة الأمنية المختلفة على إثر أزمة البوابات الإلكترونية التي اندلعت تموز الماضي، مؤكداً أن موازنة بناء هذه المراكز قد أقرت حديثا وقريباً سيجري طرح العطاءات.

103-10

روابط ذات صلة

إصابة فتاة في قمع الاحتلال تظاهرة باب العامود بالقدس

26 إصابة و6 معتقلين في قمع الاحتلال اعتصام باب العامود بالقدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رجل يقتحم بسيارته مقر حزب ألماني وسط برلين +صور

9 شهداء في مجزرة جديدة لطيران الاحتلال في الجراحي بالحديدة

بالصور.. مسيحيو سوريا يحتفلون بعيد ميلاد السيد المسيح

حملة اعتقالات جديدة بالضفة الغربية وقصف إسرائيلي على غزة

بالفيديو..أردوغان يتعرض لموقف محرج وحرسه يتدخل!

بالصور: الكشف عن تفاصيل خطة "إسرائيلية" لتغيير معالم باب العامود

لافروف "يخشى" عقوبات غربية بسبب مقابلة تلفزيونية!

بعد #أردوغان_يؤدب_الإمارات و #تونس_تؤدب_الإمارات .. خديجة بن قنة ساخرة: “خفّوا عليهم شوي!”

بالفيديو... صدور الأحكام بالاعدام تكشف عدم تأهل سلطات المنامة

استشهاد وإصابة العشرات بغارات لطيران العدوان السعودي على محافظة ذمار

شبكة أمريكية تمنح ترامب لقب "صانع أزمات 2017"

إعلامية جزائرية تؤدب الامارات: “تونس لا تملك ناطحات سحاب ولكنها تملك همم وكرامة”

أين تقع الطفولة المفجوعة في حسابات الغرب والشرق؟!

مستشفى ذمار تستقبل 20 شهيدا وجريحا من الجمارك

سحر نصر تكشف أكبر الدول الأجنبية المستثمرة في مصر

الكويت: لا استثناءات في قرار حظر تعيين الوافدين في الحكومة

الخراز: لا احتجاز لمواطن ليبي دون إذن من النيابة

شاهد بالفيديو... إعلامي تونسي يفجرها في وجه الامارات: "يا شيوخ البول والبعير" !

اختفاء حساب أسانج عن "تويتر"

الجيش يؤمن عودة مهجرين الى منازلهم بريف حمص الشرقي

الأکثر مشاهدة