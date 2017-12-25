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الداخلية السعودية: اننا أمام مجموعة مسلحة كبيرة خططت ونفذت العديد من العمليات العسكرية
الداخلية السعودية تتهم "تيار" الشهيد الشيخ نمر باقر النمر بأنها نفذت عملية اغتيال القاضي الجيراني
مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على حي عصر في صنعاء الى 11شهيدا
جمعية الوفاق تستنكر محاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية معتبرة وجود هذه المحاكم دليل على فشل السلطة في ادارة البحرين
مصادر يمنية: مستشفى ذمار يستقبل أكثر من 20 يمنيا بين شهيد وجريح نتيجة قصف طائرات العدوان لمصلحة الجمارك
المحكمة العسكرية البحرينية تقضي بإعدام 6 مدنيين
مصادر يمنية: استشهاد واصابة اكثر من 10 مدنيين بغارات لطيران العدوان السعودي على مبنى مصلحة الجمارك في ذمار
استشهاد 8 يمنيين بينهم امرأتان واصابة امرأتين بغارة لطيران العدوان السعودي على منطقة زبيد في الحديدة
ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على صنعاء الى 7 شهداء و6جرحى
شهيد و3 جرحى الحصيلة الأولية لغارات الطيران السعودي على صنعاء
الداخلية السعودية: اننا أمام مجموعة مسلحة كبيرة خططت ونفذت العديد من العمليات العسكرية
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.