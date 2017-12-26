رعد: تنامي إرادة المقاومة في أكثر من بلد يسقط العدوان

العالم - لبنان

وتابع رعد قائلا : أمام هذا الواقع نحن نطلب حتى من الذين نختلف معهم بال​سياسة​ في بلادنا، قراءة الواقع جيدا والمتغيرات، فمن كنتم تحسبونهم أقوياء أصبحوا اليوم مثلهم مثل غيرهم"، معتبرا ان "تنامي إرادة المقاومة في أكثر من بلد يسقط العدوان وكل من يقف وراء العدوان".

وفي كلمة له خلال حفل تابيني الى اننا "اجتزنا مراحل صعبة في تاريخ بلدنا وانتقلنا من تحت ​الاحتلال الاسرائيلي​ الغاشم الى فيء السيادة الوطنية، ومن مرحلة الضعف الى مرحلة المبادرة، ومن الخوف من الانقسام الى مرحلة المهابة من الوحدة والتوحد وحسن التفاهم والتنسيق بين كل اطياف شعبنا، ومن مرحلة الفوضى والفلتان الى مرحلة الجد في بناء مشروع الدولة وتأسيس هيكلياتها التي تنظم آليات اعطاء الناس حقوقهم والدفاع عن مصالحهم"، مضيفا:"نحن في مرحلة جديدة، والأهم اننا انتقلنا من مرحلة الاستسهال في استهدافنا الى مرحلة التهيب من مواجهتنا، وبالانتقال من المرحلة الاولى الى الثانية ارتقى آلاف الشهداء من اجل ان نعيش العزة والكرامة".

المصدر : النشرة

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