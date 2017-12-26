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مروع..شاهد لحظة اقتحام حافلة ركاب مدخلا لمترو الانفاق بموسكو 

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، حادثا مروعا اذ اقتحمت حافلة ركاب مدخل مترو الانفاق مما اسفر عن وقوع ضحايا.

العالم - حوادث

وأفادت مصادر طبية لوكالة "تاس" بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح في حادث وقوع حافلة ركاب في ممر للمارة تحت الأرض بموسكو.

ووقعت الحادثة بالقرب من محطة مترو الأنفاق "سلافيانسكي بولفار" غرب العاصمة الروسية. وتعمل في مكان الحادث 10 سيارات إسعاف وطواقم الإغاثة ورجال الإطفاء، بالإضافة إلى مروحية تقوم بإجلاء الجرحى. 

ويشار إلى أنه كان هناك عدد كبير من الناس بالمكان لحظة وقوع الحادثة.

وتفيد المعطيات الأولية بأن سائق الحافلة لم يتمكن من التحكم فيها وانحرفت الحافلة عن الطريق وسط ظروف جوية صعبة. وتم توقيف السائق وستقوم الشرطة باستجوابه.

وحسب المعلومات المتوفرة كانت الحافلة تابعة لشركة نقل من مدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو.

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