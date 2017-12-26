تظاهرات بالدراز رفضا لأحكام الإعدام بحق 6 مدنيين 

العالم - البحرين

وأصدرت محكمة عسكرية بحرينية الاثنين أحكاما بإعدام ستة بحرينيين باتهام "الشروع في اغتيال قائد الجيش"، وفق ما أفادت به وكالة أنباء البحرين.

وتضمن الحكم أيضا السجن 15 عاما و"إسقاط الجنسية البحرينية عنهم".

وحكم على سبعة بحرينيين آخرين في إطار القضية نفسها بالسجن سبع سنوات لكل منهم وتجريدهم من الجنسية البحرينية، وبرأت المحكمة خمسة آخرين.

وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين إلى القضاء وصدرت عليهم أحكام مشددة. وفي أغلب الأحيان أرفقت الأحكام بإسقاط الجنسية عن المدانين.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة اشخاص أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

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