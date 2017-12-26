هذه قصة ظهور «الهلال الأحمر التركي» في الغوطة الشرقية

العالم - سوريا

وبطريقة احتفالية نشرت منظمة الهلال الأحمر التركي تغريدات تقول فيها إنها دخلت الغوطة الشرقية الواقعة تحت سيطرة فصائل مسلحة في ريف دمشق لمعالجة طفل فيها.

هاشتاغ سيريا تواصل مع ناشطين في الغوطة، فكشفوا «سر» الصور: الذين ظهروا في الصور هم مواطنون سوريون من أهالي الغوطة ارتدوا الزي الخاص بالهلال الأحمر التركي وأرسلوا الصور والفيديوهات للمنظمة ليتم عرضها على إنهم فريق تركي وصل للغوطة لإنقاذ هذا الطفل.

ووصف الناشطون خبر «الهلال الأحمر التركي» بأنه «حالة إعلانية» ونوع من الترويج الذي يستهدف تلميع صفحة تركيا، رغم أن التغريدات لم تقل لجمهورها كيف استطاع أفراد الفريق أن يقطعوا المسافات ويصلوا إلى الغوطة!.

المصدر : شام تايمز

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