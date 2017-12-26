البث المباشر
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي أسفل فرضة نهم
علماء البحرين: محاكمة مدنيين بالقضاء العسكري جائرة وندين عسكرة الازمة ونطالب بوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق 6 مدنيين
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق ضد 6 مدنيين
الداخلية السعودية: اننا أمام مجموعة مسلحة كبيرة خططت ونفذت العديد من العمليات العسكرية
الداخلية السعودية تتهم "تيار" الشهيد الشيخ نمر باقر النمر بأنها نفذت عملية اغتيال القاضي الجيراني
مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على حي عصر في صنعاء الى 11شهيدا
جمعية الوفاق تستنكر محاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية معتبرة وجود هذه المحاكم دليل على فشل السلطة في ادارة البحرين

هذه قصة ظهور «الهلال الأحمر التركي» في الغوطة الشرقية

هذه قصة ظهور «الهلال الأحمر التركي» في الغوطة الشرقية
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

ظهرت صور لما قيل إنهم أعضاء في الهلال الأحمر التركي، وصلوا إلى الغوطة الشرقية.

العالم - سوريا
وبطريقة احتفالية نشرت منظمة الهلال الأحمر التركي تغريدات تقول فيها إنها دخلت الغوطة الشرقية الواقعة تحت سيطرة فصائل مسلحة في ريف دمشق لمعالجة طفل فيها.

هاشتاغ سيريا تواصل مع ناشطين في الغوطة، فكشفوا «سر» الصور: الذين ظهروا في الصور هم مواطنون سوريون من أهالي الغوطة ارتدوا الزي الخاص بالهلال الأحمر التركي وأرسلوا الصور والفيديوهات للمنظمة ليتم عرضها على إنهم فريق تركي وصل للغوطة لإنقاذ هذا الطفل.

ووصف الناشطون خبر «الهلال الأحمر التركي» بأنه «حالة إعلانية» ونوع من الترويج الذي يستهدف تلميع صفحة تركيا، رغم أن التغريدات لم تقل لجمهورها كيف استطاع أفراد الفريق أن يقطعوا المسافات ويصلوا إلى الغوطة!.

المصدر : شام تايمز 

109-1

تصنيف :

روابط ذات صلة

الهلال الاحمر السوري يفتتح 9 نقاط لتوزيع المساعدات الإنسانية بدير الزور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وشهد شاهد من أهلها.. الاختبارات النووية الامريكية أدت لمقتل 695 ألف شخص

تونس.. الانتخابات البلدية مفتاح الانتقال الديمقراطي

هذا ما تكهنته العرافة الشهيرة «فانغا» لعام 2018..

هكذا تسلل "داعش" لسيناء.. أميركا أمّنت خروج الارهابيين من الرقة

لاريجاني يؤكد على ضرورة زيادة التعاون بين طهران وأنقرة

نيويورك تايمز تكشف.. «التفاصيل الغريبة» لرحلة الحريري للرياض..!

حزب "روسيا العادلة" يقرر تأييد بوتين بدلا عن ترشيح ممثل له

السبسي: قرار حظر الطيران الإماراتي في تونس سيظل قائما

منظمات المجتمع المدني تدين غارات تحالف العدوان في صنعاء والحديدة

هذه قصة ظهور «الهلال الأحمر التركي» في الغوطة الشرقية

لاريجاني في حديثه للمراسلين في اسلام آباد: توحيد مواقف دول المنطقة يعزز قدراتها في محاربة الإرهاب

أربعة شهداء و55 جريحا اثر 5 غارات للعدوان السعودي على مدينة ذمار

بالفيديو...  رد فعل طفلة تشرب الحليب والثعبان الأصفر يلتف حولها!!

اللواء باقري: لاينبغي ان نغفل لحظة واحدة عن التهديدات

"إسرائيل" تنعى رسميا "الحزام الأمني" بالجنوب السوري

«الأورومتوسطي» يوثق قتل «إسرائيل» شابًا على حدود غزة

 واشنطن بوست تهاجم ابن سلمان..،«ولي عهد النفاق»!

تظاهرات بالدراز رفضا لأحكام الإعدام بحق 6 مدنيين 

انصياعا لتهديدات ترامب.. غواتيمالا تقرر نقل سفارتها للقدس

المسؤول الشرعي لـ«داعش» الارهابية في البقاع بقبضة الأمن اللبناني

الأکثر مشاهدة